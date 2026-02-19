Fältsäljare i Luleå
2026-02-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Umeå
, Gävle
, Täby
, Sollentuna
Goa Gubbar Fisk är ett växande bolag inom försäljning av fisk och skaldjur direkt till privatkunder. De erbjuder högkvalitativa produkter med en standard som traditionella butiker har svårt att matcha, vilket gör att kunderna återkommer gång på gång.
Efter ökad efterfrågan och stark tillväxt behöver teamet nu förstärkas med fler säljare. Här kliver du in i ett mindre bolag med korta beslutsvägar, nära ledarskap och stora möjligheter att växa tillsammans med verksamheten. För rätt person finns på sikt chans att ta mer ansvar och utvecklas vidare, exempelvis mot en teamledarroll.
Hos Goa Gubbar Fisk får du en tydlig start, daglig coachning och rätt verktyg för att lyckas oavsett om du jobbat med försäljning tidigare eller inte. Det viktigaste är din inställning, energi och vilja att prestera.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som säljare blir du en central del av verksamheten och arbetar med direktförsäljning av fisk och skaldjur till hushåll i ditt distrikt. Du arbetar i team om två personer.
Arbetet sker genom dörrknackning mot nya kunder med målet att bygga långsiktiga relationer och skapa återkommande affärer över tid. Du planerar och strukturerar din dag själv, arbetar mot tydliga mål och får daglig uppföljning och stöd från ledare och kollegor.
Tjänsten är aktiv, social och resultatinriktad, perfekt för dig som gillar tempo och vill påverka din egen lön.
Arbetstiderna är måndag till fredag cirka 12:00-21:00.Dina arbetsuppgifter
• Aktiv dörrförsäljning till nya kunder i ditt distrikt
• Presentera och sälja fisk och skaldjursprodukter direkt hos kund
• Bygga långsiktiga relationer och skapa återkommande kunder
• Planera och strukturera din arbetsdag självständigt
• Arbeta mot dagliga mål och budget
• Dokumentera kundmöten och resultat i CRM
• Delta i dagliga säljmöten och utbildningProfil
Du är en social och relationsskapande person som trivs med att träffa nya människor varje dag. Du är trygg i dig själv, har hög energi och ser varje kundmöte som en möjlighet.
Samtidigt är du målfokuserad och disciplinerad. Du tar ansvar för dina resultat, ger inte upp vid motgångar och motiveras av att utvecklas och bli bättre över tid. Du gillar frihet under ansvar och uppskattar att arbeta i team där man stöttar och pushar varandra.
Tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav, rätt inställning väger tyngst.Kvalifikationer
• B-körkort för manuell växellåda
• God svenska i tal
• Självständig och ansvarstagande
• Hög arbetsmoral och starkt eget driv
• Trivs med uppsökande försäljning och kundkontakt
• Tillgänglig för arbete dagtid kväll måndag fredag
Meriterande
• Erfarenhet av dörrförsäljning eller fältsälj
• Telefonförsäljning eller annan uppsökande försäljning
• Vana att arbeta mot provision och tydliga mål
• Erfarenhet av kundnära eller serviceinriktat arbeteÖvrig information
Plats: Luleå
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Provanställning: 6 månader
Lönenivå: Fast lön i kombination med en attraktiv provisionsmodell
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Goa Gubbar Fisk med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Joel Molin på joel.molin@saleshub.se
Detta är ett heltidsjobb.
Department of awesome AB
Timmermansgatan 22 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
