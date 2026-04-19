Fältsäljare
2026-04-19
Fältsäljare - Marlenka Sweden
Vi söker inte vem som helst.
Vill du jobba med försäljning ute i butik och vara med och bygga ett växande internationellt varumärke?
Samgrig AB är exklusiv distributör av Marlenka i Sverige.
Varumärket har funnits på den svenska marknaden i nästan tre år och finns idag i flera livsmedelsbutiker, bland annat hos ICA och Hemköp, samt i orientaliska butiker, caféer och restauranger.
Vi söker dig som:
Gillar försäljning och kundkontakt
Är social och lätt att kommunicera med människor
Vill arbeta praktiskt ute på fältet
Har driv och tar ansvar
Du kommer att:
Besöka butiker, caféer och restauranger
Sälja, leverera och bygga kundrelationer
Planera och genomföra provsmakningar (demo)
Arbeta självständigt med företagets kylbil
Få stöd, utbildning och tydliga arbetsrutiner
Krav:
B-körkort
Svenska (engelska är meriterande)
Vi erbjuder:
Fast lön + provision (möjlighet att tjäna bra)
Företagsbil
Frihet under ansvar
Stockholm
Ansök via LinkedIn eller skicka din CV till info@samgrig.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: info@samgrig.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samgrig AB
(org.nr 559277-0365)
Travgatan 79 A (visa karta
)
194 30 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9862829