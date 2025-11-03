Fältsäljare
Jobway AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva framtidens städteknik - i ett familjärt och väletablerat företag med stark tillväxt? Då är det dig vi söker som Fältsäljare inom industriella robotstädmaskiner hos Stenborgs - ansök redan idag! Ansök här!
Om rollen:
Stenborgs söker nu en driven och tekniskt intresserad fältsäljare som vill vara med och fortsätta utveckla försäljningen av industriella robotstädmaskiner.
I rollen blir du en nyckelperson i Stenborgs satsning på området industriella städrobotar - en marknad med stark efterfrågan och stor tillväxtpotential.
Du utgår hemifrån eller kontoret och reser över hela landet med cirka 2-5 övernattningar per månad. Tjänsten kombinerar försäljning, demonstration och teknisk support, och du får stor frihet att planera din egen vardag.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Ansvara för försäljning av industriella robotstädmaskiner och tillhörande serviceavtal.
Genomföra kundbesök, produktpresentationer och demonstrationer.
Hantera inkommande förfrågningar och utveckla nya kundrelationer.
Planera och genomföra tester och leveranser hos kund.
Utbilda och ge teknisk support vid leverans och implementation.
Medverka vid mässor och produktvisningar.
Enklare service och felsökning vid behov.
Vi söker dig som:
Har arbetat några år med teknisk försäljning, t.ex. inom larm, tele, maskin eller industri.
Har god förståelse för teknik, mekanik och IT.
Innehar B-körkort.
Trivs i en rörlig roll med kundkontakt och uppsökande försäljning.
Är bekväm med att hålla presentationer både live och digitalt.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du har en stark egen drivkraft och ett genuint intresse för teknik och kundrelationer. Du är orädd, prestigelös och gillar att vinna affärer. Du trivs med att ta ansvar, lösa problem och bygga långsiktiga relationer med kunder.
Stenborgs erbjuder:
En familjär arbetsmiljö där alla har lika värde - oavsett roll.
Stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka din vardag.
Transportbil.
Du har en fast lön samt en rörlig del.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling i ett växande affärsområde
Om Stenborgs:
Stenborgs grundades 1970 och är fortfarande ett familjeägt företag. Med huvudkontor, verkstad och reservdelslager i Järfälla representerar Stenborgs marknadsledande varumärken inom truckar, sopmaskiner och industriella robotstädmaskiner. Med 16 anställda, varav fem fältservicetekniker, och en omsättning på cirka 50 miljoner kronor, erbjuder företaget en stabil och trivsam arbetsplats där teamkänsla, humor och engagemang står i centrum.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Stenborgs truckar med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9586888