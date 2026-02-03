Fältmekaniker till Gällivare
2026-02-03
Som vill ha ett spännande och varierande jobb.
Om jobbet:
Vi söker fältmekaniker till vår fullserviceanläggning i Gällivare.
Du kommer jobba ovan jord och under jord.
Då med
• Utföra service och reparationer på Caterpillar-maskiner.
• Arbeta som en del av ett dedikerat fältmekanikerteam.
Främst söker vi till Skift formen 7/7.
Vi erbjuder:
Ett spännande och varierande arbete.
Motiverade och dedikerade arbetskamrater i en stabil och trygg organisation.
Du har tillgång till en servicebil och all övrig utrusning som
möjliggör att du kan utföra ditt jobb på bästa sätt.
Utbildningar i ett brett spektrum för att du ska bli trygg i din roll.
En mycket kompetent lätt tillgängligt support team som stöttar dig i ditt arbete.
Personliga egenskaper som uppskattas:
Som person bör du vara positiv och nyfiken. Du har ett genuint intresse för denna typ av fordon. Du gillar att utvecklas och lära dig nytt.
Du är engagerad, noggrann, serviceinriktad, kvalitetsmedveten,
• Utbildning eller erfarenhet inom teknik/mekanik/fordon inom ett relevant område för tjänsten.
• Minst B-körkort
• Goda kunskaper inom Svenska och Engelska.
Ett stort plus är om du har erfarenhet av tungmek av någon form, och speciellt inom maskinbranschen. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av arbete med datorer för felsökning.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller 070 508 39 45. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.
Vi värnar om säkerheten på plats och som en del i vårt säkerhetsarbete arbetar vi med slumpmässiga drog- och alkoholtester.
Vi söker dig som delar vårt mål att leverera: Bäst service i branschen!
Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/zeppelin-sverige Arbetsplats
Zeppelin Sverige AB Jobbnummer
9721639