Fältassistent till fältgruppen
Gävle kommun, Förebyggande och kompetens / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2025-09-19
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Förebyggande och kompetens i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som Fältassistent arbetar du för att skapa goda kontakter med barn och unga, deras föräldrar samt övriga nätverk. Fältgruppens uppdrag att mobilisera resurser syftar primärt till att verka förebyggande utifrån kända riskfaktorer, men även till att kunna agera i situationer där utmanande förutsättningar redan har uppstått. Det kan bland annat handla om att initiera och/eller leda specifika gruppverksamheter eller individuella kontakter med syftet att motverka utvecklingen av ett destruktivt och/eller normbrytande beteende. Som Fältassistent arbetar du uppsökande dagtid, kvällar och i viss mån helger mot olika stadsdelar i Gävle, skolor, fritidsgårdar och föreningar som möter barn och ungdomar i sin profession. Arbetet utgår från ett systemiskt förhållningssätt, där nätverkstänkande och nätverksarbete är av central betydelse. För att skapa varaktiga och positiva förändringar för ungdomarna anser vi att delaktighet och inflytande är nyckelbegrepp i arbetet. Myndighetsutövning ingår ej i arbetsuppgiften.
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer ENDAST att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, alternativt annan examen på högskole- eller universitetsnivå med inriktning på socialt arbete, beteendevetenskap eller pedagogik. Du har god kunskap om och med fördel även erfarenhet av arbete inom socialtjänstens område. Körkort B och körvana krävs för tjänsten. Det är meriterande om du har god kunskap om systemiskt orienterade arbetsmetoder, nätverksarbete och har erfarenhet av att leda barn och ungdomar.
För att lyckas i rollen så har du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har en god initiativförmåga. Du har lätt att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du tar egna initiativ och har förmågan att skilja på sak och person. Du anpassar dig till olika situationer, och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt
Du har förmågan att leda, motivera och inspirera andra och får dem att utvecklas och må bra. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån situationen. Du skapar tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygg.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278693". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Förebyggande och kompetens Kontakt
Enhetschef
Camilla Vallgren 026-17 97 46 Jobbnummer
9517688