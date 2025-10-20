Facility Manager
Karlskrona Gastronomie AB / Städarjobb / Karlskrona Visa alla städarjobb i Karlskrona
2025-10-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona Gastronomie AB i Karlskrona
Vill du vara med och skapa en trygg, trivsam och välkomnande miljö för både gäster och personal? Vi söker nu en engagerad lokalvårdare/facility manager som vill bli en del av vårt team i hjärtat av Karlskrona.
Om tjänsten
Som lokalvårdare/facility manager ansvarar du för att våra lokaler håller högsta standard vad gäller renlighet, funktion och säkerhet. Du har ett öga för detaljer, är lösningsorienterad och trivs med att arbeta självständigt. Rollen innebär både daglig städning och löpande underhåll, samt kontakt med leverantörer och servicepartners vid behov.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalvård och disk inom restaurang eller hotell.
Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Har grundläggande teknisk förståelse och kan hantera enklare reparationer.
Kommunicerar tydligt på engelska.
Har ett öga för helheten och trivs med att skapa ordning och struktur.
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: fredrik@antonios.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Gastronomie AB
(org.nr 556871-4306)
Järnvägstorget 10 B (visa karta
)
371 57 KARLSKRONA Kontakt
Fredrik Larsson fredrik@antonios.se Jobbnummer
9565957