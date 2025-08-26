Facility Coordinator
2025-08-26
Vår kund är en ledande aktör inom försvarsindustrin. De utvecklar högteknologiska system och lösningar som främjar säkerheten globalt. Med en stark närvaro på marknaden och ett brett spektrum av projekt erbjuder de en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.Om tjänsten
Är du en lösningsorienterad person som trivs med att arbeta i en dynamisk och social miljö? Då kan du vara den vi söker!
I denna roll som Facility Coordinator kommer du vara "spindeln i nätet" genom att vara ansvarig för att hantera dagliga operativa uppgifter som rör vår kunds lokaler. Du hjälper till med allt från att beställa möbler och hantera leveranser till att följa upp med städbolag och lösa uppgifter gällande lokaler som kommer dagligen. Varje dag är unik och full av utmaningar, vilket kräver flexibilitet och ett prestigelöst förhållningssätt.
Vi söker dig som: Är strukturerad och kan planera ditt arbete.
Har en god förmåga att kommunicera med både kollegor och leverantörer.
Är serviceinriktad och har en stark känsla för att lösa andras behov.
Trivs i en snabbrörlig miljö där ingen dag är den andra lik.
Är en problemlösare som ser möjligheter snarare än hinder.
Är självgående och gillar att ta initiativ. Kvalifikationer
Flytande svenska och engelska
B-körkort
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, tjänsten kräver svenskt medborgarskap.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid,vikariat
Start: 1/11-2025
Placeringsort: Jönköping
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
