Fabrikssnickare sökes till Eksjö
Vill du arbeta med husproduktion i en fabriksmiljö där kvalitet, yrkesskicklighet och utveckling står i fokus?
Då har vi jobbet för dig.
Vi söker nu skickliga fabrikssnickare till en hustillverkare i Eksjö.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Du blir anställd som konsult i Monticos bemanningsverksamhet. Efter sex månader är sedan ambitionen att företaget ska ta över anställningen, då de letar efter personer som vill utvecklas långsiktigt.
Som konsult på Montico får du en engagerad och närvarande konsultchef som regelbundet är på plats hos dig på arbetet för att säkerställa att du trivs och mår bra.Dina arbetsuppgifter
Vilken typ av uppgifter du har i ditt dagliga arbete beror främst på din bakgrund och nuvarande nivå av yrkesskicklighet.
Har du god erfarenhet av snickeri och/eller hustillverkning samt känner dig väldigt trygg i ritningsläsning kan du få möjlighet att jobba med kundanpassade specialtillverkningar. Där blir varje projekt helt unikt och du behöver kunna hitta kreativa lösningar i ditt arbete.
Företaget behöver också personal till den mer ordinarie verksamheten, vilket exempelvis kan handla om arbete med innerväggar. Här bygger du bland annat stommar, isolerar och kör förberedande eldragning. Även här är det viktigt att du är trygg i ritningsläsning.
Oavsett vilken del av verksamheten som är aktuell för dig är det ett fysiskt arbete där du både behvöver kunna ta egna initiativ, men också samarbeta med dina närmsta kollegor.
Vi söker dig som
Kraven för tjänsten är att du:
• Känner dig trygg i ritningsläsning
• Har arbetat med trä och/eller inom tillverkande industri
• Är van att hantera olika handverktyg
• Har ett stort eget driv och en vilja att lära dig nya saker
• Behärskar svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du:
• Har flera års erfarenhet som snickare
• Tidigare har jobbat inom husproduktion
Som alltid så är såklart också dina personliga egenskaper oerhört viktiga.
Rätt inställning, en positiv attityd och en vilja att lära sig nya saker är egenskaper som tar dig långt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
