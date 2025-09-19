Extraresurs - Kundrådgivare (Förslöv)
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Båstad Visa alla kundservicejobb i Båstad
2025-09-19
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Båstad
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som vill arbeta extra som kundrådgivare!
Bjäre Kraft är en lokal kraft i nordvästra Skåne som arbetar för en enklare och mer hållbar vardag för våra kunder. Vi erbjuder moderna produkter och lösningar inom energi och kommunikation - alltid med kunden i centrum och med stark förankring i bygden.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra som kundrådgivare. Du arbetar cirka två dagar i veckan och heltid under sommaren (juni-augusti) samt under julperioden.
Rollen passar dig som gillar kundkontakt och vill kombinera service, rådgivning och enklare försäljning. Hos oss blir du en viktig del av teamet där du möter både privat- och företagskunder och bidrar till en riktigt bra kundupplevelse.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hjälpa kunder via telefon, mejl och chatt
• Vägleda kunder till rätt lösning baserat på deras behov
• Svara på frågor kring våra produkter och tjänster
• Stötta i kampanjer och säljaktiviteter
• Bidra till en positiv kundupplevelse genom tydlig och professionell kommunikation
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Studerar på minst 50 %
• Är positiv, kommunikativ och serviceinriktad
• Trivs i mötet med människor och gillar att hitta lösningar
• Har intresse för teknik, energi eller hållbarhet (meriterande men inget krav)
• Vill ha ett flexibelt extrajobb på plats i Förslöv
Arbetet sker på plats i våra lokaler i Förslöv.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Yuan Hellsten helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9518481