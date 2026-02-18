Extrapersonal till SPA

Kosta Food & Beverage AB / Receptionistjobb / Lessebo
2026-02-18


Extrapersonal till SPA-reception & Poolbar
Dagtid, kvällar & helger
Vill du arbeta i en kreativ och inspirerande miljö där design, konst och upplevelser står i centrum?
Kosta Boda Art Hotel AB är ett unikt designhotell mitt i Glasriket som bokstavligen exploderar i färg, form och njutning - med glaset som självklar signatur. Här finns 102 hotellrum, 11 konferensrum, två restauranger, Glasbaren och en komplett SPA-avdelning där våra gäster får koppla av i en upplevelse utöver det vanliga. Hotellet är ett helägt dotterbolag till New Wave Group AB.
Nu söker vi extrapersonal till vår SPA-reception och poolbar.
Om rollen
Hos oss blir du en viktig del av gästernas helhetsupplevelse. Du arbetar i SPA-receptionen med in- och utcheckning, bokningar och service - samtidigt som du serverar dryck och lättare tilltugg i vår poolbar. Det är en varierande och social roll där ingen dag är den andra lik.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är positiv, flexibel och initiativtagande
Älskar att möta människor och ge service i toppklass
Trivs i ett högt tempo och i team
Har utbildning inom service, hotell och/eller turism (meriterande)

Du bidrar med energi, värme och professionalism - och förstår att det är detaljerna som skapar helheten.
Anställningsform
Timanställning vid behov
Arbetstider: dagtid, kvällstid och varannan helg
Lön enligt avtal

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan redan idag till spa@kostabodaarthotel.se
Märk din ansökan med "SPA-receptionist".
Vi ser fram emot att höra från dig - och kanske välkomna dig till vårt team!

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jenny Johansson, Driftchef
jenny.johansson@kostabodaarthotel.se
Telefonnummer: +46 (0)478-348 30

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: jenny.johansson@kostabodaarthotel.se

Arbetsgivare
Kosta Food & Beverage AB (org.nr 559043-4832), http://www.kostabodaarthotel.se
Stora vägen 75 (visa karta)
365 43  KOSTA

Arbetsplats
Kosta Boda Art Hotel

Kontakt
SPA Manager
Jenny Johansson
jenny.johansson@kostabodaarthotel.se
+46 (0)76-9484851

Jobbnummer
9750937

