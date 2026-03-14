Extrapersonal restaurang
Görvälns Slott AB / Servitörsjobb / Järfälla Visa alla servitörsjobb i Järfälla
2026-03-14
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Görvälns Slott AB i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Görvälns Slott ligger vackert i ett naturreservat vid Mälaren i Järfälla, endast 2,5 mil från Stockholms Central. Hotellet med sina unikt inredda hotellrum är ett av Sveriges bästa boutiquehotell, där kvalitet, detaljerna och det lilla extra alltid varit en ledstjärna och en stor del av vår framgång.
Ingen dag är den andra lik på Görvälns Slott. Vi serverar allt från konferens- och à la cart luncher till sjurätters gourmetmiddagar och variationen gör det till ett spännande och roligt arbete.
Nu söker vi extra personal till restaurangen. Du som söker ska ha minst tre års erfarenhet av serveringsjobb. Du är glad, serviceminded och älskar restaurangyrket och gillar riktigt god mat av hög kvalitet. Det är viktigt att du kan både svenska och engelska mycket bra då vi har en hel del internationella gäster. Även om vi ställer krav på tidigare yrkeserfarenhet så är det din personlighet och attityd som kommer fälla avgörandet. Du är god teamspelare, positiv, flexibel, prestigelös och har lätt till skratt! Tidigare erfarenhet av bar och sommelieryrket ser vi som mycket meriterande.
Du som söker jobbet ska:
ha minst tre års erfarenhet av servering
gilla mat och dryck
ha sort intresse av service och människor
ha goda kunskaper i svenska och engelska
Vi erbjuder dig:
Fantastisk arbetsmiljö och god personalmat
Rabatter på flertalet hotell i Sverige och på inredning mm i vår hotellshop
Härliga kollegor och ett superkul jobb!
Arbetspassen är förlagda till kvällar samt helger. Lön enligt överenskommelse. Vi har självklart kollektivavtal. Körkort och bil, moppe eller annat fordon är en fördel då det är en bit till närmsta buss.
Är du den vi söker? Hör av dig nu! Intervjuer kommer att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivare Görvälns Slott AB
https://workationgroup.teamtailor.com
Görvälnsvägen
)
175 46 JÄRFÄLLA
Workation Group AB Jobbnummer
9797998