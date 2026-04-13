Extrapersonal Elon Alingsås

I vår butik i Alingsås säljer och installerar vi vitvaror, kök, värmepumpar ljud och bild samt säljer en ett brett utbud av övriga hushållsprodukter. Teamet i Alingsås består i dagsläget av 5 medarbetare där vi täcker in butik, kök men även vitvaruservice.
Inom Elcomfortgruppen är arbetsmiljö och sammanhållning viktiga frågor. Vi vill vara en riktigt bra arbetsgivare som värnar om våra medarbetare och som får duktiga människor att söka sig till oss. Vi tror att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder.
Vad innebär tjänsten?
Att vara butikssäljare hos oss innebär en relativt bred roll med många olika arbetsuppgifter. Det är väldigt viktigt för oss att få våra kunder att känna sig välkomna och trygga i sina beslut och att vi vägleder dem till rätt produkter och tjänster. Detta gör vi genom att säkerställa varje kunds unika behov genom att vara lyhörda och lösningsfokuserade, oftast är vår service och våra tjänster viktigare än priset på enskilda produkter. Vi vill att våra kunder skall känna sig imponerade av oss
Vi arbetar som ett lag för att uppnå butikens uppsatta mål, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Vi arbetar ständigt med ordning och reda för att säkerställa en fin och säljande butik och ett strukturerat och rent lager. I butiken arbetar vi med en kombination av gemensamma ansvar men även individuella ansvar. Arbetsuppgifter kan till viss del utformas efter kandidat beroende på intressen och erfarenheter men en stor del av tiden avser att bemöta och hjälpa kunderna i butiken. Till tjänsten hör även godsmottagning och lagerarbete
Omfattning - extrajobb
Vem är du?
Bra om du har tidigare erfarenhet från butiksförsäljning men det är inget krav. Vi tror att du är en driven person som alltid gör det lilla extra för att ge kunden en bra upplevelse och du är en hjälpsam medarbetare för dina kollegor. Det är viktigt att du är engagerad och trivs med att ta personligt ansvar. Produkterna kan man lära sig över tid men hög serviceinriktning och personligt engagemang är viktiga personliga egenskaper från start.
Tycker du rollen låter spännande? Vore kul om du kunna bli en del av vårt grymma team! Tveka inte med att skicka in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: andreas.steen@elon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan extrajobb". Arbetsgivare Elcomfortgruppen i Väst AB
(org.nr 556757-8074), http://elonalingsas.se
Gamla Vänersborgsvägen 9 (visa karta
)
441 35 ALINGSÅS Jobbnummer
9851938