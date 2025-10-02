Extrajobb Snöröjning i Luleå
2025-10-02
Om jobbet
Är du mitt i en idrottssatsning, pluggar eller letar efter ett extrajobb som håller dig fysiskt aktiv? Då är detta helt rätt för dig!
Vi på Athletic Work söker nu starka och strukturerade personer för ett jobb med snöröjning. Här får du jobba i ett team med hög energi, där lagkänsla och arbetsmoral står i centrum.
Vad du kommer att göraKöra ut i grupp och arbeta med snöröjning och underhåll av gångvägar, parkeringar och dylikt kring fastigheter.
Vad vi söker hos dig God fysisk form - jobbet är aktivt och ibland tungt
Punktlig, noggrann och gillar när det händer mycket
Klarar av ett högt tempo och gillar lagarbete
Kommunicerar obehindrat på svenska
B-körkort är meriterande
Vad du får Ett extrajobb att kombinera med träning, plugg eller annat
Start November 2025
Ansök nu!
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Athletic Work Nordic AB
(org.nr 559459-0456) Arbetsplats
Athletic Work Kontakt
Alexander Nilsson alexander.nilsson@athleticwork.se 0708578789 Jobbnummer
9537751