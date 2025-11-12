Extrajobb Snöröjning i Luleå

Athletic Work Nordic AB / Fastighetsskötarjobb / Luleå
2025-11-12


Visa alla fastighetsskötarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Athletic Work Nordic AB i Luleå, Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta, Stockholm eller i hela Sverige

Om jobbet
Är du mitt i en idrottssatsning, pluggar eller letar efter ett extrajobb som håller dig fysiskt aktiv? Då är detta helt rätt för dig!
Vi på Athletic Work söker nu starka och strukturerade personer för ett jobb med snöröjning. Här får du jobba i ett team med hög energi, där lagkänsla och arbetsmoral står i centrum.
Vad du kommer att göraKöra ut i grupp och arbeta med snöröjning och underhåll av gångvägar, parkeringar och dylikt kring fastigheter.

Vad vi söker hos dig God fysisk form - jobbet är aktivt och ibland tungt
Punktlig, noggrann och gillar när det händer mycket
Klarar av ett högt tempo och gillar lagarbete
Kommunicerar obehindrat på svenska
B-körkort är ett krav


Vad du får Ett extrajobb att kombinera med träning, plugg eller annat
Start November 2025
Ansök nu!
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Athletic Work Nordic AB (org.nr 559459-0456)

Arbetsplats
Athletic Work

Kontakt
Alexander Nilsson
alexander.nilsson@athleticwork.se
0708578789

Jobbnummer
9600229

Prenumerera på jobb från Athletic Work Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Athletic Work Nordic AB: