Extrajobb Receptionist

2026-03-26
Är du en serviceinriktad och flexibel person som trivs med varierade arbetsuppgifter? Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du får utvecklas inom både service och administration? Vi söker nu receptionister för uppdrag hos vår kund i Karlskrona! Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
I rollen som receptionist är du en viktig del av verksamheten och ansvarar för att skapa ett professionellt och välkomnande bemötande. Du arbetar med både kundservice och administrativa uppgifter i en varierad vardag.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Ta emot besökare och ge information till kunder och medarbetare
Hantera telefon och växelfunktion
Administrativa uppgifter kopplade till verksamheten
Hantering av bokningar, beställningar och enklare inköp
Post- och dokumenthantering
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har ett professionellt bemötande och en naturlig känsla för service, där du alltid strävar efter att skapa en positiv upplevelse. Du arbetar strukturerat och noggrant, samtidigt som du är flexibel och har förmågan att prioritera när tempot skiftar.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
Har gymnasieexamen eller likvärdig
Har minst 6 månaders erfarenhet från reception eller växeltelefoni
Har erfarenhet av telefonväxlar och hänvisningssyetem
Har goda kunskaper i MS Office eller likvärdig
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Innehar B-körkort
Bra att veta
Anställningsform: Behovsanställning
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Varierande dagtid, vardagar
Placeringsort: Karlskrona
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
