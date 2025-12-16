Extrajobb på lager - Stigamo

Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping
2025-12-16


Publiceringsdatum
2025-12-16

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:

Autostore

Truckkörning

Orderplock

Arbetstider
Dagtid 07:00-16:00

Vi ser att du vill och kan arbeta i genomsnitt 2 gånger i veckan under terminstid. Du bestämmer själv vilka 2 dagar du är tillgänglig för att arbeta. Du lägger dig tillgänglig för arbete veckovis.
Tjänsten beräknas starta i januari med två upplärningsdagar.
KvalifikationerVi söker dig som:

Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Eftersom detta är ett krav för att kunna anställas.

Godkänd gymnasieexamen

Kan arbeta i genomsnitt 2 veckodagar i veckan under terminstid

Ej förekommer i belastningsregistret

Pratar svenska, både i tal & skrift

Truckkort

Profil
Har god fysik och som trivs med att arbeta med kroppen.

Har ett gott sinne för ordning och noggrannhet.

Trivs med att arbeta i högt tempo

Du har en bra inställning, attityd och är snabblärd.

Förmåner
Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.

Flexibel schemaläggning.

OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/

Arbetsplats
Job&Talent

Kontakt
rekrytering@Jobandtalent
rekrytering@jobandtalent.com
010-884 82 37

Jobbnummer
9647642

