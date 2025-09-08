Extrajobb med Nyckelservice - Uppsala
2025-09-08
Perfekt extrajobb för studenter! Vi söker noggranna och serviceinriktade personer som vill arbeta med nyckelhantering i Uppsala några dagar varje månad - med start september/oktober.
Vi söker studenter som vill arbeta hos vår kund i Uppsala. Vi söker två personer som vill arbeta extra med nyckelhantering i samband med av- och inflyttningsdagar. Arbetet sker den första vardagen varje månad (om den infaller på en helg flyttas dagen till måndagen).
Arbetsuppgifter:
• Ta emot och lämna ut nycklar till hyresgäster
• Säkerställa korrekta kvittenser
• Ge god service till kunder i butik
• På sikt: besvara samtal och mejl
Start: introduktion 29-30 september samt 1 oktober första arbetsdag
Omfattning: ca 2 dagar/månad, med möjlighet till mer arbete under sommaren.
Placering: Hos kunds butikslokal i centrala Uppsala
Anställning: Konsult via SC
Arbetstider: Arbetspass fördelas på två personer över tre dagar i månadsskiftet och sker mellan 12-16 eller 07-11
DETTA SÖKER VI
• Dig som studerar eftergymnasialutbildning eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och kan intyga detta
• Flytande svenska (andra språk är meriterande)
• Noggrann och ansvarsfull
• Stresstålig och serviceminded - du hanterar många kunder under kort tid
• Lösningsorienterad och flexibel
• Beredd att visa utdrag ur belastningsregistret för kund
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka då in din ansökan med CV så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande!
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
