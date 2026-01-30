Extrajobb med Nyckelservice - Uppsala
Perfekt extrajobb för studenter! Vi söker noggranna och serviceinriktade personer som vill arbeta med nyckelhantering i Uppsala några dagar varje månad - med start september/oktober.
Vi söker studenter som vill arbeta hos vår kund i Uppsala. Vi söker dig som vill arbeta extra med nyckelhantering i samband med av- och inflyttningsdagar. Arbetet sker den första vardagen varje månad (om den infaller på en helg flyttas dagen till måndagen).Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Ta emot och lämna ut nycklar till hyresgäster
Säkerställa korrekta kvittenser
Ge god service till kunder i butik
På sikt: besvara samtal och mejl
Start: Så snart som möjligt Omfattning: ca 2 dagar/månad, med möjlighet till mer arbete under sommaren, krav är du kan arbeta under vecka 27 och 32. Placering: Hos kunds butikslokal i centrala Uppsala Anställning: Konsult via StudentConsulting Arbetstider: Arbetspass fördelas på två personer över tre dagar i månadsskiftet och sker mellan 12-16 eller 07-11
DETTA SÖKER VI
Dig som studerar eftergymnasialutbildning eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och kan intyga detta
Flytande svenska (andra språk är meriterande)
Noggrann och ansvarsfull
Stresstålig och serviceminded - du hanterar många kunder under kort tid
Lösningsorienterad och flexibel
Beredd att visa utdrag ur belastningsregistret för kund
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka då in din ansökan med CV så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande!
