Extrajobb hos Pokayoke!
Pokayoke AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-01-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Jönköping
, Nässjö
, Haninge
, Värnamo
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Vi söker nu engagerade lagerarbetare till flera av våra kunder i Jönköping.
Arbetstiderna är främst dagtid på vardagar men det kan även finnas vissa kvällspass.
Detta är en timanställning perfekt för dig som vill arbeta vid sidan av studierna eller annat jobb.Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du främst arbeta med att plock, pack och inleverans
Arbetsuppgifterna kräver att du har god fysisk förmåga att lyfta, lasta och packa en del tyngre och otympliga produkter. Ange gärna i din ansökan vad du har för tidigare erfarenhet av detta då det är högt meriterat.
Vad vi söker
Detta arbetet kräver att du är en problemlösare, har lätt att lära dig system samt att du tar initiativ. Vi lägger stor värdering kring dina personliga egenskaper. Du som söker vill växa tillsammans med oss hos kunden och hjälpa dem på bästa sätt med den dagliga produktionen. Det är mycket instruktioner och en lång upplärningstid som kräver att du har ett intresse för att lära dig nya saker, att du helt enkelt är sugen på att utöka kunskap och utvecklas!
Du som söker måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, som tex studier eller annat arbete.
Uppge gärna i fritexten vad din sysselsättning är.
Du behöver kunna arbeta båda kvällspass och dagspass då behovet varierar.
Meriterande:
• Körkort och bil
• Truckkort
• Lagererfarenhet
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1004". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9685165