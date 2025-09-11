Extraarbete som Receptionist för studenter!
2025-09-11
Brinner du för att leverera hög service och har ett genuint intresse för att hjälpa människor? Har du studier eller ett annat arbete som du kan intyga på minst 50%? Då är du välkommen in med din ansökan!
Vi söker engagerade och serviceinriktade personer som är intresserade av att arbeta som ambulerande receptionist! Är du en person med positiv attityd, god organisationsförmåga och utmärkt kommunikationsförmåga? Då kan du vara den vi letar efter!
Arbetsuppgifter för rollen kommer innebära bland annat:
• Ta emot och välkomna besökare samt hantera in- och utgående telefonsamtal.
• Hantera bokningar av mötesrum och konferensfaciliteter.
• Sköta post- och budhantering samt övriga administrativa uppgifter.
• Stödja övriga avdelningar med diverse administrativa uppgifter vid behov.
• Bidra till en positiv och professionell atmosfär i receptionen.
För att vara aktuell för tjänsten ska du kunna vara tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan, men det finns möjlighet att arbeta flertal dagar i veckan om det är av intresse. Du kan komma att bli inbokad på pass framåt i tiden men majoriteten av passen kommer in på avrop från kl.06.00 på morgonen. Arbetstiderna är kontorstider på vardagar och tjänsten är långsiktigt, vi ser därmed att du har minst 1 år kvar av dina studier men det är meriterande med mer.
Notera att det ej erbjuds kväll- eller helgarbete.
DETTA SÖKER VI
• Dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och har minst ett år kvar på dina studier.
• Tidigare erfarenhet av arbete i reception eller liknande serviceinriktad roll är meriterande.
• God datorvana och förmåga att hantera olika administrativa system.
• Utmärkt kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Stark organisationsförmåga och ett öga för detaljer.
För att vi ska kunna anställa dig behöver du:
• Inkomma med två stycken referenser.
• Registreringsintyg som visar att du studerar.
• Ha ett godkänt belastningsregister.
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
