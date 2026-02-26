Extra servitör/servitris söks
Hing Fat Restaurang AB / Servitörsjobb / Eskilstuna
2026-02-26
Vi söker just nu dig som vill arbeta lite extra Tjänsten innebär deltid, Det är även viktigt att du är flexibel och kan rycka in vid kort varsel vid behov.
Vi söker dig som är extrovert, serviceinriktad samt har gästen i fokus. Du skall vara ansvarsfull, positiv, social och kunna arbeta i ett högt tempo som ett team med kollegorna. Du är oblyg och inte rädd för att hugga i.
Känner du att det stämmer in på dig är du välkommen att maila in cv och berätta lite om dig själv och vad du gör i dagsläget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: hua@mingpalace.se Arbetsgivare Hing Fat Restaurang AB
(org.nr 556220-3892)
Rademachergatan 17 (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Ming Palace Jobbnummer
9766560