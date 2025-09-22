Extra jobb som Personlig assistent Malmö

Ab Omsorgscompagniet I Norden / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2025-09-22


Vi söker nu en personlig assistent till vår kund i Malmö. Vår kund är rullstolsbunden och behöver hjälp med förflyttningar, personlig hygien, måltider, på- och avklädning, aktiviteter etc. Det ställer höga krav på assistenten att vara observant och närvarande då kunden använder Bliss-kommunikation.
Arbetet sker i hemmet och i kundens närmiljö. Arbetstiderna är förlagda både dagtid och kvällstid. Du kommer få en ordentlig introduktion på arbetsplatsen och erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men inget krav.
För att du ska kunna ge den bästa assistansen till vår kund tror vi att du brinner för att hjälpa andra, du gör ditt yttersta för att kunden ska få den hjälp hen behöver och du behärskar det svenska språket väl. Meriterande är om du har erfarenhet att arbeta med olika typer av hjälpmedel.
Vi tror även att du är:
Noggrann
Tålmodig
Lugn
Initiativtagare
Fantasifull


Publiceringsdatum
2025-09-22

Kvalifikationer
Körkort
Kan svenska


Stor vikt läggs på personlig lämplighet, välkommen att söka!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum, inkom med din ansökan så fort som möjligt!
OmsorgsCompagnietvärnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Omsorgscompagniet i Norden (org.nr 556640-2292), http://www.oc.se

Arbetsplats
OmsorgsCompagniet

Kontakt
Patricia Rämö
patricia.ramo@oc.se

Jobbnummer
9519510

