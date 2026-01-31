Extra disk, städ & servering (Lördagar)
2026-01-31
Vi söker en extra som vill förstärka vårt team i bageriet.
Tjänst: Disk, städ & servering
Arbetstid: Lördagar kl. 10.00-16.30
Anställning: Extra / deltidPubliceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Disk (diskning av tallrikar, redskap och produktionsutrustning)
Städning och underhåll av arbetsytor
Plocka undan och rengöra bord i serveringen
Hjälpa till i köket vid behov
Följa hygien- och städrutiner
Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och effektiv
Trivs med fysiskt arbete
Har känsla för service och ordning
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
En trevlig och avslappnad arbetsmiljö
Ett återkommande pass varje lördag
Ett hjälpsamt och härligt team
Intresserad?
Kontakta oss gärna : skicka ett meddelande och berätta lite om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: hej@bontempsbageri.com Arbetsgivare Bontemps Bageri AB
(org.nr 559443-0968)
Köpmangatan 7 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Arbetsplats
Bontemps Bageri Jobbnummer
9715660