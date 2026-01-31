Extra disk, städ & servering (Lördagar)

Bontemps Bageri AB / Restaurangbiträdesjobb / Sundsvall
2026-01-31


Vi söker en extra som vill förstärka vårt team i bageriet.
Tjänst: Disk, städ & servering
Arbetstid: Lördagar kl. 10.00-16.30
Anställning: Extra / deltid

Dina arbetsuppgifter
Disk (diskning av tallrikar, redskap och produktionsutrustning)

Städning och underhåll av arbetsytor

Plocka undan och rengöra bord i serveringen

Hjälpa till i köket vid behov

Följa hygien- och städrutiner

Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och effektiv
Trivs med fysiskt arbete
Har känsla för service och ordning
Erfarenhet är meriterande men inget krav

Vi erbjuder
En trevlig och avslappnad arbetsmiljö
Ett återkommande pass varje lördag
Ett hjälpsamt och härligt team

Intresserad?
Kontakta oss gärna : skicka ett meddelande och berätta lite om dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: hej@bontempsbageri.com

Arbetsgivare
Bontemps Bageri AB (org.nr 559443-0968)
Köpmangatan 7 (visa karta)
852 31  SUNDSVALL

Arbetsplats
Bontemps Bageri

Jobbnummer
9715660

