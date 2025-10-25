Extra Bagare/Restaurangkonditor
2025-10-25
Sundbyholms Slott är ett exklusivt hotell beläget vid Mälarens södra strand strax utanför Eskilstuna en dryg timma från Stockholm. Med ett historiskt ursprung från 1600-talet har slottet anpassats till moderna och framtida restaurangkrav. Rofyllt intill slottet ligger hotelldelen med panoramavy över Mälaren. Hotellet har 115 rum fördelat på dubbelrum och sviter.
Vi tillhör samarbetsformerna Countryside Hotels, Svenska Möten samt IACC. Vi söker nu en:
Bagare/Restaurangkonditor
Vår verksamhet består av konferenser, fester för företag och privatpersoner, a la carte samt bröllop. Vi arbetar i en fantastiskt spännande och rolig miljö.
Konditoriet är beläget i fantastiskt fräscha lokaler i slottet, med högt i tak, osv, och stor vikt har lagts vid arbetsmiljö och skaparglädje vid utformningen av arbetsplatsen. Vi söker nu en bagare/konditor som kan delta i och bistå teamet med att producera allt från högkvalitativt kaffebröd till konferensgästerna, desserter, bröllopstårtor, kuvert- och frukostbröd, till vår omtalade Afternoon Tea med allt som där ingår. Detta är det perfekta jobbet för dig som kanske redan har ett jobb och vill arbeta extra några dagar i veckan. I förlängningen kan vi utöka arbetstiden, om intresse finns. Din närmaste chef är konditormästaren.
Du har erfarenhet som bagare och/eller konditor och kan arbeta lika bra självständigt som i team. Även arbete som kallskänka kan vara meriterande. Du är inte rädd för att ta dig an såväl större produktioner med hög kvalitet som, så småningom, à la carte tillagning med inspiration och finess.
Anställningsvillkor enligt Visita/Hotell- och restaurangfacket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Kökschef
Emil Bruhn emil@sundbyholms-slott.se 070-255 0711 Jobbnummer
