Expert till sektionen för programutbildning
Kriminalvården, Sektionen för programutbildning / Pedagogjobb / Norrköping Visa alla pedagogjobb i Norrköping
2025-08-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för programutbildning i Norrköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för programutbildning utbildar i alla Kriminalvårdens behandlingsprogram och består idag av 18 specialister, fyra experter, en administratör, två gruppchefer och en sektionschef. Vi utbildar bl.a. i programledarutbildningen (PLU), i kvalificerad programledarutbildning (KPU) samt ger manualutbildningar med efterföljande utbildningshandledning.
Tjänsten är organiserad vid Kriminalvårdens Huvudkontor i Norrköping inom den nationella avdelningen för verksamhetsinnehåll. Det finns ingen fysisk arbetsplats där hela arbetsgruppen ses oftare än två till tre gånger per termin. Av det skälet är det viktigt att vara självgående och känna sig trygg med distansarbete och att den mesta kontakten med chef, kollegor och kursdeltagare sker digitalt eller via telefon.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Vi ser att den som anställs kommer att bidra med både fördjupad sakkunskap kring behandlingsprogram och med en helhetssyn på Kriminalvårdens behandlingsverksamhet. Du kommer att utbilda programledare i Kriminalvårdens behandlingsprogram och handleda programledare fram till certifiering. Du har en viktig roll i att utveckla och kvalitetssäkra utbildning av programledare. Arbetet kräver såväl djup ämneskompetens som förmåga att tänka tvärfunktionellt och omsätta strategiska mål i praktisk utbildningsverksamhet. I nära samverkan med chef och kollegor driver du utbildningsverksamheten framåt i linje med Kriminalvårdens uppdrag och utveckling.
Som expert inom programutbildning ingår att på myndighetsnivå driva frågor som rör programutbildningens strategiska utveckling. Du bidrar aktivt till att stärka utbildningens kvalitet, effektivitet och relevans i relation till Kriminalvårdens behandlingsprogram och behandlingsstrategi. Du är även med och tar fram styrdokument, riktlinjer och rutiner som säkerställer en likvärdig och effektiv utbildningspraxis. I detta ingår att ta fram rapporter, analysunderlag och beslutsstöd kopplat till utbildnings- och programverksamheten. I samverkan med andra expertområden är du med och utvecklar och förbättrar programutbildningarna och verksamheten. Bland arbetsuppgifterna ingår även att planera och genomföra utbildnings- och informationsinsatser som ökar kunskap och förståelse för programverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förståelse för hur olika delar hänger samman i ett större system och som har en god analytisk förmåga. Du kan koppla dina insatser till verksamhetens uppdrag och mål och agerar alltid utifrån ett övergripande perspektiv. Du har förmågan att tänka långsiktigt, se samband mellan styrning, verksamhetsutveckling och implementering, och att omsätta detta i praktisk handling. Du prioriterar helhet och uppdragets riktning även när det innebär att väga enskilda behov mot övergripande målsättningar.
För att trivas i rollen behöver du självständigt kunna driva dina uppgifter och processer framåt. Du tar ansvar, planerar din tid och arbetar strukturerat utan att behöva detaljstyras. Vidare har du ett gott omdöme och en väl utvecklad förmåga att göra avvägningar och prioriteringar i komplexa sammanhang. Du kan väga samman olika perspektiv, intressen och informationskällor. Arbetet förutsätter en mycket god samarbetsförmåga och innebär nära samverkan både internt och externt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Examen på högskolenivå med beteendevetenskaplig inriktning, eller annan examen på högskolenivå i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av Kriminalvårdens behandlingsprogram
• Erfarenhet av utvecklingsarbete i komplexa eller tvärfunktionella sammanhang
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God förståelse för myndighetsstyrning, regelverk och strategisk utveckling i offentlig verksamhet
Det är meriterande om du har:
• Vidareutbildning eller fortbildning inom behandling, vuxenpedagogik, metod- eller verksamhetsutveckling, implementering eller ledarskap/projektledning
• Erfarenhet av kvalitetssäkring inom behandlingsverksamhet
• Erfarenhet av samverkan mellan olika expert- eller specialistområden
• Erfarenhet av att utveckla, samordna och följa upp styrdokument, arbetssätt eller riktlinjer på central eller myndighetsövergripande nivå
• Kunskap om förändringsledning och implementering av nya program, metoder eller arbetssätt
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för programutbildning Kontakt
Gruppchef
Jason Macbride 076 496 59 41 Jobbnummer
9468163