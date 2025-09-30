Expert Mekaniker sökes!
Är du en senior mekaniker med passion för avancerad felsökning och bred erfarenhet av både äldre och nyare bilar? Vill du vara en nyckelperson i ett engagerat team där kvalitet och kundnöjdhet alltid står i fokus? Då är det dig vi söker!
Arbetsuppgifter
Avancerad felsökning och diagnos av personbilar, där du går på djupet för att förstå och åtgärda grundorsaken till problemet.
Service och reparation av både äldre modeller och moderna elbilar enligt tillverkarens riktlinjer.
Använda olika diagnossystem och felsökningsverktyg för att säkerställa effektiv och korrekt problemlösning.
Vem är du?
Du har minst 10 års erfarenhet som mekaniker med fokus på felsökning och reparation.
Du har bred teknisk kunskap och har arbetat med både äldre och nya bilmodeller, gärna även elbilar.
Har du erfarenhet av VW och Audi är det starkt meriterande.
Du är trygg i att använda olika diagnossystem och felsökningsverktyg.
Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en arbetsmiljö där kvalitet är i fokus.
Du har relevant fordonsteknisk utbildning och god datorvana.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö med fokus på utveckling och kunskapsutbyte.
Möjligheter att arbeta med marknadens mest moderna tekniker och verktyg.
Ett kompetent team och en arbetsplats där din erfarenhet verkligen värderas.
Är du den seniora mekanikern vi söker? Välkommen att skicka din ansökan!
Skicka din ansökan till adacto People redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Kunden ser tillsättning så snart som möjligt.
Detta uppdrag är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt av företaget och får möjlighet att bli en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet och utveckling.
adacto People är en specialist inom rekrytering och bemanning inom logistik och fordonsbranschen. Med över 10 års erfarenhet erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att hitta rätt kompetens till rätt företag. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att säkerställa långsiktiga och framgångsrika partnerskap.
We are adacto People.
