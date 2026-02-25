Expert inriktning anstalt och häkte - Vikariat
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för verksamhetsprocesser anstalt/häkte är organisatorisk placerad vid den nationella avdelningen för verksamhetsinnehåll vid Kriminalvårdens huvudkontor. Sektionen har som övergripande uppdrag att normera, utveckla och förbättra ett verksamhetsinnehåll av hög kvalitet för verksamheten, anpassat till olika klientgruppers behov och möjlighet till ett liv utan kriminalitet.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som expert vid sektionen har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. Arbetsuppgifterna är varierande och inriktade på att utveckla verksamhetsinnehållet i anstalter och häkten i linje med myndighetens långsiktiga prioriteringar. Sektionen stödjer implementering av strategiska beslut samt initierar och driver utvecklingsprojekt ägnade att stärka verksamhetens förmåga till måluppfyllelse.
I uppdraget ligger även att identifiera och omhänderta kärnverksamhetens kommunicerade behov av stöd och nationell vägledning. Parallellt med kvalificerat utredningsarbete och långsiktigt utvecklingsfokus verkar sektionen också för att ge anstalter och häkten operativt stöd i aktuella frågor. Tjänsten kräver förmåga att växla mellan strategiskt och operativt perspektiv.
Ett ändamålsenligt och kvalitetssäkrat verksamhetsinnehåll är centralt för att verksamheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag och bedriva en säker, rättssäker, enhetlig och effektiv kriminalvård. Sektionens utvecklingsarbete måste därför bedrivas i nära dialog med kärnverksamheten och huvudkontorets stödavdelningar men också, i förekommande fall, med externa intressenter.Kvalifikationer
Arbetet som expert kräver att du har en god samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. I rollen är du initiativtagande, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina processer vidare. I arbetet har du förmågan att planera, organisera och prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt. Du ser helheten i olika sakfrågor och tar hänsyn till det större perspektivet. Utifrån det har du lätt för att både arbeta i nuet och anpassa dig till ändrade omständigheter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk examen, företrädelsevis inom samhälls- eller rättsvetenskap, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
* Väl vitsordad erfarenhet av självständigt och kvalificerat utrednings- och utvecklingsarbete inom offentlig förvaltning
* Erfarenhet av arbete som kräver samverkan och eller samordning med sakkunniga inom andra sakområden eller organisatoriska nivåer än dina egna
* Erfarenhet av arbete i Kriminalvårdens kärnverksamhet på anstalt eller häkte
* Förmåga att växla obehindrat mellan strategiska perspektiv och mer komplexa uppgifter till att hantera frågor av direkt operativ karaktär
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av strategiskt arbete med digitalisering, exempelvis utveckling, införande eller styrning av digitala lösningar på verksamhetsövergripande nivå
* Erfarenhet av arbete i projekt, kvalificerat utredningsarbete eller större uppdrag
* Erfarenhet av implementerings-och förändringsarbete
* Erfarenhet av att arbeta med kravställning och förvaltning av avtal
* Erfarenhet av att arbeta med systemstöd
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser A/H Kontakt
Sektionschef
Zlatko Dugandzic zlatko.dugandzic@kriminalvarden.se 0114963933 Jobbnummer
9764243