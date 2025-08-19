Expert inom teknisk säkerhet
2025-08-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Norrköping
, Stockholm
, Göteborg
, Härnösand
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad inom sektionen för teknisk säkerhet på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning. Sektionen för teknisk säkerhet har i uppgift att inrikta och driva myndighetens säkerhetstekniska arbete. Detta innebär att sektionen ansvarar för normering och kravställning av den säkerhetstekniska nivån i myndigheten samt för den säkerhetstekniska utvecklingen. Vidare ansvarar sektionen för myndighetens strategiska brandskyddsarbete samt sambandsansvar och samordning av Rakelorganisationen.
Med säkerhetsteknik avses överordnat larmsystem (digitalt kontrollsystem) och dess undersystem, monterad eller buren utrustning som används för lokal kommunikation och Rakel, detektion, identifiering, övervakning eller kontroll, till exempel kameraövervakning och larm. Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Kriminalvården står inför en stor utmaning med kraftigt utökade byggnationer de kommande åren. Krav på säkerhetstekniska lösningar som inte är kostnadsdrivande men samtidigt effektiva är en central och viktig uppgift. Det är en stor utmaning men också en stor möjlighet att vara delaktig i utformningen av Kriminalvårdens utveckling av teknisk säkerhet. I din roll som expert på sektionen kommer du delta i utvecklingsarbetet av teknisk säkerhetsteknik inom myndigheten. I din roll kommer du huvudsakligen att normera och kravställa säkerhetsteknik, arbeta med utveckling av säkerhetstekniska lösningar. Du kommer även att hantera och skriva remissvar inom det säkerhetstekniska området samt representera säkerhetsavdelningen i frågor som rör säkerhetsteknik, samverka med IT- och fastighetsavdelningen. I rollen ingår även att omvärldsbevaka utifrån ett säkerhetstekniskt perspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och som tar ansvar för sin uppgift. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Som person arbetar du mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Vidare tänker du strategisk och har ett brett perspektiv på frågor.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom teknik alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet och förståelse för säkerhetsarbete, teknisk säkerhet och informationssäkerhet
• Erfarenhet av arbete med säkerhetstekniska produkter och deras koppling till IT
• Erfarenhet av att driva, leda och underhålla processer med flera aktörer
• Grundläggande kunskap om nätverk, säkerhetssystem och funktionalitet
• Kunskap inom säkerhetsarbete och teknisk säkerhet
• Kunskap om informationssäkerhet
• God förmåga att förstå teknisk dokumentation på svenska och engelska
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Körkort med lägst behörighet B
Det är meriterande om du har:
• Fortbildning inom det säkerhetstekniska området
• Erfarenhet och förståelse för säkerhetssystem, exempelvis överordnade larm-, passer- och CCTV-system
• Erfarenhet av att upprätta och underhålla normerande och kravställande dokument
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
