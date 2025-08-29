Experienced IT Project Manager - Digitalization Change Management
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Assignment Description
We are seeking an Experienced IT Project Manager to join our client in a major digitalization program. You will act as an IT sub-project manager/agile initiative driver, supporting the program manager with a focus on communication, change management, and driving transformation in a global environment.
Mandatory Requirements
~8 years of experience managing IT projects (waterfall & agile)
Strong skills in agile methods and hybrid project models
Excellent communicator in Swedish & English with proven ability to simplify complexity
Experience in large, international organizations with IT PMO reporting
Skilled in delivering feasibility studies, documentation, and presentations
Meritorious
Previous experience from large industrial enterprises
Background in Digital Workplace, IT Security, or IT Platforms
Experience with Jira, Antura, Confluence, Teams
Terms & Scope
Scope: Full-time (100%)Location: Linköping or Stockholm (hybrid)Travel: Required, based on project needsLanguage: Swedish & EnglishStart date: As soon as possibleDuration: According to agreementOther: Consultant benefits include health insurance, remote flexibility, and additional perks Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Mari Larsson mari.larsson@nxtinterim.se Jobbnummer
9481749