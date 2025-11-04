Eventpersonal till julevent
Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Kalix Visa alla säljarjobb i Kalix
2025-11-04
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brand Impact Sweden AB i Kalix
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Boden
eller i hela Sverige
Var med och skapa magiska ögonblick! Vi på Brand Impact söker extrapersonal till olika barnevent.
Vi ser helst att du kan jobba lördagen den 29 november kl 08.30-15.30 då vi har ett festligt julevent inplanerat.
Det blir en dag fylld av skratt, glada barn och julstämning! Som tomtenisse blir du tomtens hjälpreda för en dag - du hälsar barn välkomna, hjälper dem att skriva önskelistor, sprider julglädje och skapar oförglömliga ögonblick.
Som en del av vårt event-team får du:
Anordna familje-event där varje minut är ett äventyr
Leka, pyssla, göra ansiktsmålning och annat skoj
Skapa en trygg och välkomnande miljö för barn och deras föräldrar
Vara kreativ och få barn att känna sig som stjärnor!
Bra att veta:
Du väljer själv vilka pass du vill och kan jobba
Du jobbar oftast tillsammans med en härlig kollega
Du kan även få jobba på andra typer av aktiviteter under året
Vem vi söker:
Vi letar efter dig som har ett varmt hjärta, tålamod som ett proffs - och som tycker att en dag fylld med skratt, fantasi och julmagi är en riktigt bra dag på jobbet
Du älskar att sprida glädje, energi och positiv stämning
Låter det som du?
Hör av dig och bli en hjälte bakom kulisserna på våra barnevent!
ansök enkelt här nedanför Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brand Impact Sweden AB
(org.nr 556764-9669), http://www.brandimpact.se/ Arbetsplats
Brand Impact Jobbnummer
9589163