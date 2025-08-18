Eventpersonal i Stockholm, 11-13 september
2025-08-18
Eventpersonal.se är en tjänst för rekrytering av personal till alla typer av events. Vi rekryterar informatörer, värdinnor, demonstratörer, samplare, säljare och produktionsledare.
Här kommer information om ett nytt uppdrag i Haninge, 11-13 september.
Vår kund hjälper till att arrangera Haningedagen och det är till detta vi söker personal. På plats kommer ni hjälpa till med förberedelser, aktiviteter, assistera vid scenen, funktionär och mycket mer. 11-12 september är det prepp inför och 13 september är själva "Haningedagen". Du ska känna dig bekväm med att jobba socialt och med varierade arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du var med och jobbat på detta event tidigare eller något annat liknande.
Dag, datum och tid:
Torsdag-fredag, 11-12 sep, tider mellan 9-17.00
Lördag, 13 sep, tider mellan 7-21.00
Lön vardag: 150kr/h
Lön helg: 160kr/h
(ink. semesterersättning och Ob)
Om du kan och vill jobba så ansöker du på följande vis:
1. Maila med rubriken "Haninge sep-25" till Yasmine@eventpersonal.se
2. Skriv vad du gjort tidigare inom event och och service med annan relevant bakgrund
3. Bifoga CV och ett nytaget foto
4. Skriv ditt aktuella mobilnummer
5. Motivera varför detta uppdrag skulle passa dig och beskriv din tillgänglighet
Om du inte redan finns registrerad som personal på vår hemsida, så lägg gärna upp en profil. Då kommer vi att kontakta dig gällande framtida jobbförfrågningar direkt via mail.
Ansök direkt då vi tillsätter tjänsten snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: Yasmine@eventpersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Haninge sep -25".
Roslagsgatan 34
112 22 STOCKHOLM
