Event manager
Manarman AB / Kockjobb / Lidingö
2026-02-12
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
i Lidingö
Vi söker en person som kan laga traditionell indisk mat och som har kunskap inom indisk dans för arbete vid kulturella evenemang.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Tillagning av indiska rätter
Medverkan vid indiska dansevent och kulturella arrangemang
Förberedelser inför eventKvalifikationer
Erfarenhet av indisk matlagning
Kunskap inom indisk dans (t.ex. Bollywood eller klassisk indisk dans)
Intresse för indisk kultur
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: manarman.stockholm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manarman AB
(org.nr 559323-2092) Jobbnummer
9739342