Event manager

Manarman AB / Kockjobb / Lidingö
2026-02-12


Vi söker en person som kan laga traditionell indisk mat och som har kunskap inom indisk dans för arbete vid kulturella evenemang.

2026-02-12

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av indiska rätter
Medverkan vid indiska dansevent och kulturella arrangemang
Förberedelser inför event

Kvalifikationer
Erfarenhet av indisk matlagning
Kunskap inom indisk dans (t.ex. Bollywood eller klassisk indisk dans)
Intresse för indisk kultur
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet.

Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: manarman.stockholm@gmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Manarman AB (org.nr 559323-2092)

9739342

