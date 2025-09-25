EU-Ekonom
2025-09-25
Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning.
KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.
KTH söker nu en kvalificerad och engagerad ekonom till ekonomiavdelningen. Tjänsten kommer att placeras inom den grupp, inom avdelningen, som arbetar med att stödja skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH). Rollen som EU-ekonom spelar en viktig roll i att stödja skolans institutioner och deras forskar/projektledare i ekonomiadministrativa frågor inom EU-finansierade projekt. Läs gärna mer om verksamheten som bedrivs inom skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa, https://www.kth.se/cbh.
Som EU-ekonom hos oss kommer du att ansvara för den ekonomiska handläggningen av forskningsprojekt, från kalkyl inför bidragsansökan, budgetering vid beviljat projekt till redovisning av projektet. Arbetet sker i nära samarbete med skolans forskare/projektledare. I arbetet ingår uppgifter så som:
- rådgivning och stöd i kalkyl inför ansökningar
- projektbudgetering efter beviljade ansökningar
- bokslut samt uppföljning av intäkter och kostnader inom EU-finansierade bidragsprojekt. finansiell rapportering till finansiär samt deltagande i revisioner i enlighet med EU:s regelverk och KTH:s interna riktlinjer
- kommunikation med EU-kommissionen och medverkande partners för att säkerställa efterlevnad av ekonomiska och administrativa krav
- stödja forskare i hela projektcykeln, från ansökan till avslutade projekt med fokus på ekonomiadministrativa uppgifter
- andra uppgifter kan även förekomma
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Stort eget ansvar i din yrkesroll
- Karriär- och kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
- Extra föräldraersättning
- Flexibla arbetstider och hybridarbete
- Ett förmånligt semesteravtal
Kvalifikationer
- Kandidatexamen inom ekonomiområdet eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig
- Erfarenhet av att självständigt arbeta med redovisning och rapportering av bidragsfinansierade projekt
- Erfarenhet av att arbeta med budget och prognos och att stödja projektledare och andra ledningsfunktioner i ekonomiska frågor
- Kommunikativ förmåga och förmågan att förklara ekonomiska koncept på ett begripligt sätt
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift - båda språken krävs i det dagliga arbetet då vi arbetar i en internationell miljö
- Goda kunskaper i Office-paketet
- Erfarenhet av att arbeta i affärssystem (t.ex. Agresso, SAP eller liknande)
För att lyckas i rollen som EU-ekonom behöver du vara självständig, strukturerad, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Därtill behöver du ha pedagogisk insikt och trivas i en miljö med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
Meriterande
- Erfarenhet av att självständigt arbeta med redovisning, bokslut och rapportering av bidragsfinansierade projekt.
- Erfarenhet av att arbeta med budget och prognos och att stödja en ledningsfunktion i ekonomiska frågor.
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom KTH eller annat lärosäte alternativt annan forskningsintensiv organisation eller myndighet
- Erfarenhet av att arbeta i Agresso
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH
Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
