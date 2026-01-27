Erfarna timvikarier sökes till våra fritidsgårdar
2026-01-27
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du får möta unga, bygga relationer och bidra till deras utveckling? Då kan detta vara något för dig!
Tjänsten passar dig som är flexibel och söker en dynamisk arbetsplats som går att kombinera med studier eller annan sysselsättning.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Fritidsgården spelar en viktig roll i att främja ungas hälsa, välmående och delaktighet. Som timvikarie hos oss är du med och skapar en trygg, rolig och inspirerande fritid - där unga får vara sig själva, växa och känna sig sedda. Tillsammans med kollegor är du med och formar aktiviteter, samtal och möten som gör skillnad.
Upplands-Bro kommun har tre fritidsgårdar som främst riktar sig till unga i årskurs 6 till gymnasiet. Under skolloven erbjuder vi även verksamhet för mellanstadieelever i Bro.
Våra verksamheter:
- Trappan - Ekhammarsskolan i Kungsängen: Rastverksamhet på dagtid och öppen ungdomsverksamhet kvällar och helger.
- Hagan - Hagnässkolan i Brunna: Öppen ungdomsverksamhet kvällar och helger.
- Bro fritidsgård - Broskolan i Bro: Rastverksamhet och öppen verksamhet kvällar och helger.
Arbetstiderna varierar - dagtid, kvällar och helger - vilket ger dig flexibilitet och möjlighet att påverka ditt schema.
Vem vi söker
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet. Du är trygg, social och har tidigare arbetat med ungdomar.
Du är en lagspelare som har lätt för att skapa relationer, är närvarande och prestigelös - och du vågar bjuda på dig själv.
Vi ser gärna att du har ett aktivt liv, ett särskilt intresse eller en passion som du vill dela med unga. Du har ett coachande förhållningssätt, god samtalsmetodik och ser ungdomar som en resurs.
Om rekryteringsprocessen:
Du söker till tjänsten smidigt och enkelt med CV, men utan personligt brev. Vi vill att du svarar på några urvalsfrågor istället. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/24". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Kultur- och fritidskontoret, Avdelningen unga , Hagan Kontakt
Oshy Liebech Schwartz 08-58169000 Jobbnummer
9707108