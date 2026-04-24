Erfarna Montör
JKS Sverige AB / Montörsjobb / Västervik Visa alla montörsjobb i Västervik
2026-04-24
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Västervik
, Linköping
, Norrköping
, Mjölby
, Nyköping
eller i hela Sverige
JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. JKS finns etablerade i Sverige, Danmark och Norge med över 40 kontor i Skandinavien och med över 3500 medarbetare i uppdrag dagligen.Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater, då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete.
Nu söker vi flera montörer till vår kund CNC Plåt i Västervik
Arbetsuppgifter består av:
Montering av komponenter på montagelina.
Montering av plåt-artiklar
Kontroll och dokumentation av utförda moment i produktionen.
Samarbete med kollegor inom teamet för att upprätthålla ett effektivt flöde och hög kvalite
Arbetstider: Måndag - Fredag 07.00-1600.Vi söker dig som har:- Erfarenhet av montering från industri/produktion- Erfarenhet av att ritningsläsning - God verktygsvana- Förståelse för kvalitetssäkring och produktionsflödeSom person:
Fingerfärdighet
Ritningsläsning
Noggrannhet
Detaljseende
Kunna arbete i en företag som är under kontinuerlig förändring.
Verktygsvana
Kommunicera på Svenska och Engelska - Tal och skrift.
Klara fysiskt utmanade arbete
AnsökanKänner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgroup.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.jksgroup.se/
593 62 VÄSTERVIK Arbetsplats
CNC PLÅT Västervik Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Andreas Lindin and@jksgroup.se +460709683031 Jobbnummer
9875566