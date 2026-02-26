Erfarenhet av CNC? Sök hit!
Vi söker en erfaren CNC-operatör som har arbetat med svarvning, fräsning och har erfarenhet med programmering i Mastercam. Som CNC-operatör kommer du att använda din expertis för att programmera, ställa in och övervaka CNC-maskiner för att producera exakta komponenter enligt specifikationer. Ditt ansvar inkluderar:
Programmering och optimering av CNC-maskiner för att säkerställa effektiv produktion.
Övervakning av maskinens verksamhet och säkerställande av att alla komponenter uppfyller kvalitetsstandarder.
Utföra regelbundet underhåll och felsökning av maskinerna för att minimera driftstopp.
Samarbeta med produktionsteamet för att implementera förbättringar i produktionsprocessen.
Du kommer vid maskinerna arbeta med svarv och fräs.Bakgrund
Vi söker dig som har betydande erfarenhet inom CNC-bearbetningsområdet och kan snabbt anpassa dig till vår produktionsmiljö. Dina kvalifikationer inkluderar:
Bevisad erfarenhet av CNC-svarvning, fräsning och programmering.
Kunskap om CNC-programmeringsverktyg och -språk.
Stark förståelse för tekniska ritningar och förmågan att omvandla dem till fungerande komponenter.Om företaget
Företaget är ledande aktör i sin bransch.
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
