Erfaren webbutvecklare
Pensionsmyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pensionsmyndigheten i Stockholm
, Botkyrka
, Gävle
, Gotland
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Är du en erfaren webbutvecklare som vill vara med och bygga framtidens digitala kundmöte? Hos oss får du chansen att arbeta med den senaste tekniken i utvecklingen av vår externwebb och skapa användarvänliga och säkra tjänster.
Hos oss får du även en arbetsgivare som är mån om att du mår bra på och av jobbet.
Om jobbet
Som erfaren frontend-/fullstackutvecklare hos oss kommer du att spela en viktig roll i utvecklingen av vår externwebb och våra inloggade tjänster. Du använder din expertis inom JavaScript och komponentbaserade ramverk för att skapa moderna, skalbara och robusta gränssnitt som stödjer våra användares behov och uppfyller höga krav på kvalitet och tillgänglighet.
Du arbetar med att omsätta krav och design till välstrukturerade komponenter och användarflöden, samtidigt som du säkerställer att våra lösningar fungerar effektivt tillsammans med backend via API:er. Eftersom våra tjänster hanterar känslig information är noggrannhet, säkerhetstänk och ett starkt fokus på kvalitet viktiga delar av rollen.
I arbetet ingår att hålla dig uppdaterad kring nya tekniker, verktyg och arbetssätt inom webbutveckling, och att bidra med förbättringsförslag kring allt från arkitektur till utvecklingsprocesser. Din insats är viktig för att våra webblösningar ska möta höga krav på prestanda, säkerhet och tillgänglighet och samtidigt erbjuda en smidig och pålitlig användarupplevelse.
Du kommer att ingå i ett av IT-avdelningens tvärfunktionella webbteam som består av kompetenser som täcker alla aspekter av utvecklingsprocessen. Teamen arbetar i tvåveckorssprintar enligt det agila ramverket SAFe.Publiceringsdatum2025-12-16Profil
Du gillar att samarbeta i team där vi delar på jobbet och lär av varandra. Du säger din mening, lyssnar på andras och är bekväm i samarbete på distans då vi arbetar i och över distribuerade team. Du gillar problemlösning och att omsätta komplexa krav till strukturerad och kvalitetssäkrad kod. Utöver detta deltar du gärna i arbetet med ständiga förbättringar i valet av teknik och metodik. Vi lägger stor vikt vid vår kultur och hur vi tillsammans skapar en arbetsplats där man trivs, utvecklas och kan vara sig själv. Vi arbetar aktivt för en inkluderande och jämställd miljö där olika perspektiv välkomnas och där vi stöttar varandra. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
- Är utbildad systemvetare, dataingenjör eller har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt genom relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
- Har flerårig arbetslivserfarenhet som frontend- och/eller fullstackutvecklare för webb där du byggt och underhållit större frontendkodbaser
- Goda kunskaper i JavaScript/TypeScript och komponentbaserade ramverk (gärna Vue.js)
- Har erfarenhet av att integrera frontend med REST-API:er
- Erfarenhet av arbete i agila team
- Behärskar svenska språket väl
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Att skriva enhets- eller komponenttester
- Testautomatisering och testverktyg (t.ex. Cypress, Selenium, Storybook)
- Prestandaoptimering eller monitoring på klientsidan
- Headless CMS (t.ex. Payload, Strapi eller Contentful)
- Sitevision
- CI/CD- och byggverktyg såsom Jenkins, Maven eller liknande
- Webbanalysverktyg (t.ex. Matomo eller Piwik Pro)
- Javautveckling
- Databashantering (t.ex. MongoDB, Postgres eller SQLite)
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan. I Luleå har vi ett fint nybyggt kontor som är beläget i Science Park på Porsön.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Under jul- och nyårshelgerna kan vår möjlighet att besvara frågor vara begränsad. Vi återkommer så snart vi har möjlighet. Tack för visad förståelse.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 20 miljoner inloggningar på vår hemsida per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
#LI-HYBRID
#VårtJobbBerörAlla Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSL 2025-204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255) Kontakt
Monica Henriksson monica.henriksson@pensionsmyndigheten.se Jobbnummer
9647603