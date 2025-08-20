Erfaren UX-designer
2025-08-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren UX- och interaktionsdesigner som kan ta en ledande roll inom området. Konsulten kommer initialt att arbeta i ett team på plats i Borlänge och på sikt även bidra i flera parallella leveranser. Uppdraget omfattar bland annat framtagande av ett gemensamt designsystem för webbutveckling samt utveckling av återanvändbara komponenter för att effektivisera och standardisera digitala lösningar.
Arbetet inkluderar att ta fram avancerade designskisser, interaktiva prototyper, användarflöden och wireframes i verktyg som Sketch, Abstract, Figma, Adobe XD eller motsvarande. Uppdraget innefattar också utveckling av tillgänglighetsanpassade webbplatser och system i enlighet med WCAG, samt framtagande och förvaltning av komponentbibliotek i Angular för en enhetlig UX-standard.
Utöver designarbete ingår även front-end utveckling med JavaScript, SASS och HTML5, samt tekniska tester av tillgänglighet i olika desktop- och mobilklienter, operativsystem och webbläsare via exempelvis BrowserStack. Rollen kräver dessutom god erfarenhet av arbete i EPiServer/Optimizely CMS.
Konsulten ska vara tillgänglig för intervju.
Ska-krav
Konsulten har 4-8 års erfarenhet inom området (kompetensnivå 3).
Egen licens för Visual Studio MSDN.
Egen licens för Adobe XD.
Egen licens för BrowserStack.
Dokumenterad kunskap inom interaktionsdesign och webbutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av kravhantering och förmåga att omvandla detta till user stories kopplade till design.
Dokumenterad kunskap om framtagning av blocktyper i Optimizely CMS.
Dokumenterad erfarenhet av verktyg för att visualisera funktionalitet och användarflöden.
Dokumenterad kunskap inom WCAG 2.1 AA.
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt skapa wireframes och blocktyper baserat på user stories.
Förmåga att arbeta användarcentrerat och genomföra tester för att säkerställa hög användbarhet.
Dokumenterad kunskap inom digital/grafisk design.
Erfarenhet av arbete för offentlig verksamhet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Bör-krav
Masterexamen eller motsvarande inom interaktionsdesign.
Referensuppdrag
Konsulten ska kunna uppvisa ett relevant uppdrag, omfattande minst 400 timmar, genomfört under de senaste två åren. Med relevant menas ett uppdrag som motsvarar innehållet i denna beskrivning. Informationen ska innehålla:
Kundens namn och kontaktuppgifter
Tidsperiod (från-till)
Beskrivning av uppdragets innehåll och omfattning
Stationeringsort
Göteborg, med möjlighet till distansarbete upp till 40%.
Tidsperiod
2025-09-12 - 2026-09-12, med option på förlängning 6 + 6 månader.
Omfattning
60-80%.
