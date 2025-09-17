Erfaren Testare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-09-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Örebro
, Arboga
, Nacka
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren testare som vill arbeta i ett leveransteam med ansvar för att utveckla och underhålla systemlösningar inom fordonsadministration. Huvudinriktningen är systemutveckling, men uppdraget kan även omfatta andra arbetsuppgifter inom teamets ansvarsområde. Det finns möjlighet att delta i olika projekt och initiativ utanför det primära området när behov uppstår. Arbetet sker i agila team och omfattar både nyutveckling och löpande förvaltning.Publiceringsdatum2025-09-17Kravprofil för detta jobb
Minst fyra (4) års aktuell och dokumenterad erfarenhet av att skriva testfall baserat på användningsfall, icke-funktionella krav och designspecifikationer.
Erfarenhet av felrapportering och arbete med testverktyg.
Vana att testa distribuerade system som omfattar flera miljöer och integrationer.
Dokumenterad erfarenhet av Microsoft Team Foundation Server/ADS.
Erfarenhet av agila arbetssätt (exempelvis SCRUM).
Meriterande
Flerårig erfarenhet av IT-relaterat arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av arbete i organisationer där säkerhetskänslig information hanteras.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
705 95 ÖREBRO Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9514065