Erfaren systemsäkerhetsingenjör till Dynamics!
Saab AB / Datajobb / Linköping
2026-01-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Hos oss får du möjlighet att arbeta där din kompetens blir samhällsskydd, utveckla systemlösningar för Sveriges försvar. Vill du förbättra värdeflöden från idé till leverans i en organisation i förändring? Då vill vi gärna prata med dig.
Som systemsäkerhetsingenjör på Saab Dynamics arbetar du med utveckling av avancerade försvarsprodukter, främst missilsystem. Du säkerställer att våra system uppfyller ställda krav och förväntningar avseende systemsäkerhet och användarskydd. Systemsäkerhet (system safety) är disciplinen som ser till att tekniska system inte orsakar oacceptabla skador på människor, miljö eller egendom genom att identifiera, förebygga, kontrollera och mildra faror under hela livscykeln - från idé och design till drift, underhåll och avveckling.
I rollen arbetar du genom hela utvecklingsprocessen: identifierar produktsäkerhetsrisker, härleder och förvaltar säkerhetskrav, analyserar design och arkitektur samt planerar, genomför och följer upp verifiering med dokumenterad kravuppfyllelse.
Som del av en strukturerad transformation mot agilt arbetssätt prioriterar vi högst värde först, säkerställer en fungerande kärna tidigt och kalibrerar målbilden löpande. Du blir en nyckelperson i att förverkliga arbetssättet.
Vi söker dig som förenar helhetsperspektiv med tekniskt djup - du sätter dig metodiskt in i våra system och förklarar hur de ska fungera för rätt mottagare. Rollen spänner över flera teknikområden med breda kontaktytor i hela organisationen.
Du blir en bärande lagspelare som, tillsammans med teamet, skapar produkter i världsklass.
Vi söker dig med:
*
Civilingenjörsexamen eller motsvarande
*
Flerårig erfarenhet (3+ år) av systemarbete med systemsäkerhet
*
Erfarenhet av att ha arbetat enligt någon etablerad standard inom området, tex MIL-STD 882E eller motsvarande
Meriterande:
*
Förmåga att kommunicera systemets funktion och arkitektur till olika intressenter
*
Domänkännedom inom säkerhetskritiska eller försvarsrelaterade system
*
Erfarenhet av systemarkitektur inkl. kravhantering
*
Erfarenhet av verifiering/validering och spårbarhet från krav till test
*
Erfarenhet av lean/agilt arbetssätt i tvärfunktionella team
*
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
