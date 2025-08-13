Erfaren rumstädare-hotell extra Johanneshov
2025-08-13
N-Clean MIAB söker dig med erfarenhet av hotell städ/rum till en av våra kunder i Stockholm.
I rollen som rum städare kommer du att utföra, följa upp och kvalitetssäkra lokalvården på ditt uppdrag för dagen . Att arbeta på hotell-rum städning innebär bl a kundkontakt vilket ställer höga krav på känslan för service, engagemang och omtanke som också är N-Clean MIAB's ledord.
Svenska språket är ett krav med att kunna tala, läsa och kommunicera med gäster, kunder och kollegor.
Du är kvalitetsmedveten, ordningsam, ansvarstagande och positiv. Du har lätt för att arbeta både individuellt samt i grupp. Vi söker dig som har god erfarenhet av rum städning och lokalvård. SRY eller likvärdig utbildning är meriterande.
Arbetslivserfarenhet
Krav 1 - 2 års erfarenhet av rum städning i hotell
Språk Svenska (krav) Engelska ett plus Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
