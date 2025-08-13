Erfaren rumstädare-hotell extra Johanneshov

Miab AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-13


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Miab AB i Stockholm, Södertälje, Sigtuna, Norrtälje, Uppsala eller i hela Sverige

N-Clean MIAB söker dig med erfarenhet av hotell städ/rum till en av våra kunder i Stockholm.
I rollen som rum städare kommer du att utföra, följa upp och kvalitetssäkra lokalvården på ditt uppdrag för dagen . Att arbeta på hotell-rum städning innebär bl a kundkontakt vilket ställer höga krav på känslan för service, engagemang och omtanke som också är N-Clean MIAB's ledord.
Svenska språket är ett krav med att kunna tala, läsa och kommunicera med gäster, kunder och kollegor.
Du är kvalitetsmedveten, ordningsam, ansvarstagande och positiv. Du har lätt för att arbeta både individuellt samt i grupp. Vi söker dig som har god erfarenhet av rum städning och lokalvård. SRY eller likvärdig utbildning är meriterande.
Arbetslivserfarenhet
Krav 1 - 2 års erfarenhet av rum städning i hotell
Språk Svenska (krav) Engelska ett plus

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Miab AB (org.nr 556515-9810), http://miabab.se

Arbetsplats
Miab

Kontakt
Marika Trabichler
marika.trabichler@nclean.se

Jobbnummer
9455856

Prenumerera på jobb från Miab AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Miab AB: