Erfaren och självgående Snickare
2026-04-05
Citybygg Linköping AB är ett växande byggföretag med fokus på hög kvalitet, professionellt bemötande och långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar med både privatkunder och företag i regionen och söker nu en erfaren snickare som vill stärka vårt team.

Publiceringsdatum 2026-04-05

Arbetsuppgifter
Renoveringar av kök, badrum och bostäder
Ombyggnationer och anpassningar i befintliga miljöer
Tillbyggnationer och mindre byggprojekt
Montering av dörrar, fönster, väggar, tak och golv
Rivning, grundarbete och förberedande byggmoment
Kundkontakt och löpande dialog på arbetsplatsen
Säkerställa hög finish och noggrannhet i alla moment
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som snickare
Är självgående, strukturerad och kvalitetsmedveten
Har erfarenhet av renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer (ROT)
Har god förståelse för ritningar och byggteknik
Har ett starkt kundfokus och ett professionellt bemötande
Talar flytande svenska
Har B-körkort
Vi erbjuder
Ett tryggt företag med gott rykte
Varierande arbetsuppgifter och spännande projekt
Möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll
Konkurrenskraftiga villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Skicka CV och personligt brev till oss.
E-post: calle@citybyggab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citybygg Linköping AB
(org.nr 556935-8673)
Norra Oskarsgatan 12 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9838065