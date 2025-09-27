Erfaren målare för inomhusarbeten
2025-09-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Nova Bygg Stockholm AB i Stockholm
Nova Bygg är en bygg och målerifirma i Stockholm med specialisering på platsbyggd inredning, kök och renoveringar. Vi söker nu minst 1 målare med erfarenhet inom dessa områden.
Du är självgående och kan utföra arbeten inom området helt egen hand. Vi arbetar enbart inomhus. Vi bygger en del inredning i mdf, då det är mycket målning av snickerier.
Ibland gör vi större renoveringar, då är det väggar, tak, snickerier, dörrar, fönster, lister med mera som målas.
Du har minst 5 års erfarenhet inom yrket. Du gillar detaljarbeten. Arbetet är varierat. Du ansvarar ofta för egna projekt. Vissa projekt arbetar du själv, ibland arbetar flera med samma projekt. Det finns alltid underlag för hur arbetet ska utföras. Arbetet utförs både hos beställaren eller i vår verkstad som ligger i Orminge, Saltsjö-Boo.
Du talar och skriver i flytande svenska. Det är viktigt med kommunikationen, både med kunder och inom företaget. Krav på B-körkort.
Vi arbetar långsiktigt och söker dig som trivs med variation och nya utmaningar. Hos oss har du möjlighet att själv påverka hur arbetet ska läggas upp för att det ska passa dig. Känner du att du är rätt person för jobbet så tveka inte att skicka in din ansökan. Skriv gärna ett personligt brev och skicka gärna med referenser och tidigare erfarenheter.
Provanställning som övergår till fast tillsvidaretjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Via mail
E-post: info@novabygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nova Bygg Stockholm AB
(org.nr 556720-1255) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marcus Lundqvist info@novabygg.se Jobbnummer
9529693