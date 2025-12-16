Erfaren landskapsarkitekt
Vill du vara en del av ett team som skapar hållbara och innovativa tekniska lösningar för framtidens samhällen? Hos oss är det möjligt! Introduktion På WSP vet vi att landskapsarkitektur gör skillnad och att vår kompetens behövs för att lösa samhällets komplexa utmaningar inom bland annat klimat och energi. För att bemöta marknadens ökade efterfrågan av våra tjänster behöver vi nu utöka vår sektion Samhällsutformning med landskapsarkitekter med placering i Göteborg.
Gruppen Mark & Landskap inom avdelningen Samhällsutformning Väst består av ett härligt gäng landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och markprojektörer och vi erbjuder dig spännande arbetsuppgifter, personlig utveckling och hög trivsel.
Ansvarsområde Nu söker vi dig som är erfaren landskapsarkitekt. Du kommer att medverka i uppdrag som teknikansvarig och uppdragsansvarig, där du ansvarar för ditt eget och andras arbete med framdrift inom uppdrag kopplade till landskapsarkitektur. Du kommer att ha en nyckelposition i såväl mindre som större uppdrag, tillsammans med kollegor inom avdelningen och inom andra teknikområden i våra multidisciplinära uppdrag. Just nu har vi flertalet spännande projekt på vårt bord, däribland gestaltning och projektering av resecentrum, förskolor, parker och stadsrum, sjukhus, vägar och järnväg.
Du kommer att ingå i en grupp med god stämning och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Som en av Sveriges största arbetsgivare till landskapsarkitekter och landskapsingenjörer, skapar vi hållbara miljöer för upplevelse. Oavsett hur du vistas eller färdas påverkas du som människa av livet mellan husen. Landskapsarkitektur är så mycket mer än bara livet mellan husen och därför vet vi att ständig utveckling krävs för att driva vårt arbete framåt i en kreativ process för ett hållbart samhälle.
Kvalifikationer Vi ser att du som söker denna tjänst har ett stort intresse av hållbar stads- och samhällsutveckling. Du har examen som landskapsarkitekt med minst 8 års yrkeserfarenhet. Din yrkeserfarenhet kommer främst från teknik- eller arkitektkontor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Civil 3D. Det är också en fördel om du har ett brett kontaktnät och god kännedom om marknaden.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och det är viktigt för oss att du vill arbeta och utvecklas i konsultrollen. Du trivs bra med att jobba i samarbete med andra och kan anpassa din kommunikation för dialog med kollegor på olika nivåer inom företaget. Du är social och serviceinriktad samt intresserad av verksamhetsutveckling för att kunna bidra till innovation och på så sätt alltid ge våra kunder kvalitetssäkrade leveranser.
Eftersom arbetet innehåller en stor del kommunicerande moment är det viktigt att du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Kontakt Rekryterande chef: Kristian Gillmén, kristian.gillmen@wsp.com
HR-Rekrytering: Jesper Steenberg, jesper.steenberg@wsp.com
Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2025-01-31 Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @wspsweden (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare.
