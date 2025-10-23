Erfaren konsult - Göteborg
2025-10-23
Konsult - Förstudie AI-baserad digital tjänst
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren konsult för att leda en förstudie kring möjligheten att använda AI-teknik för att utveckla en digital tjänst som engagerar medborgare i att kartlägga och dokumentera naturvärden i stadens grönområden. Förstudien ska analysera tekniska och marknadsmässiga förutsättningar samt ta fram ett beslutsunderlag inför en eventuell utvecklingsfas.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra en förstudie för AI-baserad digital tjänst.
Utföra behovsanalys, marknadsundersökning och konceptframtagning.
Bedöma tekniska möjligheter, kostnader, risker och hållbarhetsaspekter.
Ta fram projektplan och rekommendationer för vidare utveckling.
Samarbeta med tekniska, affärsmässiga och användarnära intressenter.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av förstudier eller utvecklingsprojekt inom digitala tjänster.
God analytisk förmåga och förståelse för samspelet mellan teknik, användarnytta och hållbarhet.
Erfarenhet av att självständigt driva projekt med struktur och leveransfokus.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av AI, bildanalys eller naturrelaterade digitala lösningar.
Erfarenhet av koncept- och tjänstedesign.
Förståelse för teknisk arkitektur och datadrivna plattformar.
Start: 2025-11-01
Längd: Till 2026-01-31
Plats: Göteborg (50-100%, hybrid enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
411 08 GÖTEBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9571539