Erfaren kommunikatör
2026-02-23
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för HR och kommunikation stödjer hela myndigheten med operativa och strategiska frågor inom HR och kommunikation. Vi utgår från ett helhetsperspektiv med behoven hos både interna och externa intressenter i fokus. Vi verkar för att HaV ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsmiljö genom ett bra ledarskap och medarbetarskap. Vi planerar och genomför myndighetens externa och interna kommunikation, ansvarar för digitala kanaler, grafisk profil och mediefrågor.Publiceringsdatum2026-02-23Beskrivning
Vi söker en erfaren och driven kommunikatör med intresse för både intern och extern kommunikation.
Du gillar att arbeta med flera olika projekt parallellt, och har inga problem med perioder i högt tempo med korta deadlines. Du har ett strategiskt fokus, men tycker också om att arbeta operativt.
Du är van att arbeta självständigt och tar ansvar för att driva egna projekt och uppdrag. Du samarbetar brett och säkerställer att rätt kompetenser involveras i rätt skede för att nå bästa möjliga resultat.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kommunikatör är du en del i att samordna och driva intern och extern kommunikation på myndigheten. Du bidrar till att utveckla och förvalta bilden av HaV, ge kommunikationsstöd till i andra avdelningar och att höja den kommunikativa kompetensen hos myndighetens chefer och medarbetare.
I rollen ingår att:
- Analysera, planera, genomföra aktiviteter, utvärdera och strukturera både intern och extern kommunikation som är av stor vikt för verksamheten.
- Arbeta med stöd, rådgivning, coachning och planering av alla typer av kommunikationsfrågor till medarbetare och chefer inom myndigheten
- Ansvara för projektledning, planering och genomförande av evenemang och seminarier som myndigheten genomför eller deltar i.
Övriga uppgifter som alla kommunikatörer deltar i är till exempel:
- Viss innehållsproduktion och utveckling av framförallt digitala kommunikationskanaler (webb, intranät och sociala medier)
- Producera nyhetstexter och pressmeddelanden Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års kommunikatörs- eller journalistutbildning på högskolenivå. Du har minst fem års dokumenterad erfarenhet av operativt och strategiskt arbete motsvarande kommunikationsstrateg, eller annan arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Du har:
- Dokumenterad erfarenhet av att upprätta, driva och följa upp kommunikationsinsatser i komplexa sammanhang.
- Erfarenhet av målgruppsanpassat kommunikation i flera kanaler
- God digital kompetens och erfarenhet av kommunikation i digitala miljöer
- Erfarenhet av förändringskommunikation
- Erfarenhet av att projektleda externa evenemang
Förutom mycket god förmåga att tala och skriva svenska med klarspråk, kräver uppdraget även mycket goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att ge strategiskt kommunikationsstöd till chefer eller sakkunniga.
- Erfarenhet av webbpublicering och arbete med sociala medier.
- God förståelse för hur offentlig förvaltning och politiskt styrda organisationer fungerar.
- Erfarenhet av att arbeta med pressfrågor.
Du är trygg i din kompetens och har mod att driva frågor framåt även i komplexa sammanhang. Samtidigt är du en lagspelare som bygger förtroendefulla relationer och kan omsätta verksamhetens behov till tydlig och relevant kommunikation. Du har ett helhetsperspektiv i ditt uppdrag och mycket god förmåga att kommuniceraAnställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med befattningen kommunikatör. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 43 000: - - 53 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens.
Utgångspunkten är att arbetet utförs i våra moderna lokaler i Gullbergsvass, Göteborg, men det finns möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan efter överenskommelse. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Havs- och Vattenmyndigheten
(org.nr 202100-6420) Kontakt
Ulrika Campbell ulrika.campbell@havochvatten.se 010-6986030 Jobbnummer
9759039