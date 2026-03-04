Erfaren flyttstädare med körkort 75%
Vill du arbeta tillsammans med Uppsalas bästa flyttstädsteam?
Hos Klara Städ är gemenskap och teamkänsla avgörande. Vi arbetar tätt tillsammans, och alla i teamet har möjlighet att påverka och forma vår verksamhet. Tillsammans strävar vi efter att leverera service i världsklass!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som flyttstädmedarbetare hos oss blir du vårt ansikte utåt och en viktig del av vår framgång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Flyttstädning med fokus på noggrannhet - alla moment besiktigas av en besiktningsman och vi ska alltid ligga på 100% rätt.
Ha förmågan att hålla ett högt tempo under hela dagen men ändå uppmärksamma detaljer och leverera hög kvalité.
Att samarbeta med teamet, men även kunna arbeta självständigt när det behövs.
Det här erbjuder vi dig
Ett utvecklande och varierande arbete i en rolig bransch.
Möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling.
Kollektivavtal och tillgång till firmabilar.
En arbetsplats där du är mer än bara en medarbetare - hos oss står människan i fokus!
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att ge bästa möjliga service.
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig.
Har en positiv attityd och bidrar till teamkänslan.
Har grundläggande svenska i tal och skrift.
Innehar B-körkort. (inte krav men en fördel)
Tidigare erfarenhet är inget krav utan vi utbildar alla våra medarbetare i hur man städar på bästa sätt. Hos oss är arbetsmoralen det som är viktigast och viljan att göra ett bra jobb! och vara en bra kollega!
Är det dig vi letar efter? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt härliga team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
