Erfaren flyttstädare med körkort 75%

Klara Städ AB Uppsala / Städarjobb / Uppsala
2026-03-04


Visa alla städarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Klara Städ AB Uppsala i Uppsala

Vill du arbeta tillsammans med Uppsalas bästa flyttstädsteam?
Hos Klara Städ är gemenskap och teamkänsla avgörande. Vi arbetar tätt tillsammans, och alla i teamet har möjlighet att påverka och forma vår verksamhet. Tillsammans strävar vi efter att leverera service i världsklass!

Publiceringsdatum
2026-03-04

Arbetsuppgifter
Som flyttstädmedarbetare hos oss blir du vårt ansikte utåt och en viktig del av vår framgång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Flyttstädning med fokus på noggrannhet - alla moment besiktigas av en besiktningsman och vi ska alltid ligga på 100% rätt.
Ha förmågan att hålla ett högt tempo under hela dagen men ändå uppmärksamma detaljer och leverera hög kvalité.
Att samarbeta med teamet, men även kunna arbeta självständigt när det behövs.
Det här erbjuder vi dig
Ett utvecklande och varierande arbete i en rolig bransch.
Möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling.
Kollektivavtal och tillgång till firmabilar.
En arbetsplats där du är mer än bara en medarbetare - hos oss står människan i fokus!
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att ge bästa möjliga service.
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig.
Har en positiv attityd och bidrar till teamkänslan.
Har grundläggande svenska i tal och skrift.
Innehar B-körkort. (inte krav men en fördel)

Tidigare erfarenhet är inget krav utan vi utbildar alla våra medarbetare i hur man städar på bästa sätt. Hos oss är arbetsmoralen det som är viktigast och viljan att göra ett bra jobb! och vara en bra kollega!

Är det dig vi letar efter? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt härliga team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: uppsala@klarastad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Flyttstädare Uppsala"".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Klara Städ AB (org.nr 559237-6981)
Sylveniusgatan 5 (visa karta)
754 50  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Klara Städ AB Uppsala

Kontakt
Platschef
Pjeter Lleshi
uppsala@klarastad.se
018-38 32 24

Jobbnummer
9777996

Prenumerera på jobb från Klara Städ AB Uppsala

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Klara Städ AB Uppsala: