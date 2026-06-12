Forskningsingenjör inom maskininlärning och hälsodata
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-06-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap i Stockholm Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en forskningsingenjör till CARE-AI-projektet, ett samarbete mellan KTH (EECS) och Region Stockholm (Södersjukhuset). Du kommer att bygga och underhålla säkra dataledningar (ETL) för storskaliga, pseudonymiserade hälsodata från systemen TakeCare, VAL och LISA. I rollen ingår att optimera och skala projektets maskininlärningskod, inklusive kausala modeller och simuleringsverktyget CARE-Sim. Du utvecklar och integrerar mjukvarugränssnittet för ett kliniskt beslutsstöd samt ger teknisk support under en 12-månaders klinisk prövning i primärvården. Rollen fungerar som en central teknisk länk mellan KTH:s forskare och det kliniska teamet på Södersjukhuset.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd examen på avancerad nivå (masterexamen) inom datavetenskap, mjukvaruteknik eller motsvarande kompetens.
Mycket goda programmeringskunskaper i Python samt praktisk erfarenhet av Git, CI/CD och Docker.
Erfarenhet av att bygga och hantera dataledningar (ETL) för komplexa datamängder.
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift, då det krävs i det dagliga forskningsarbetet.
Som person har du mycket god samarbetsförmåga, är självständig, strukturerad, kommunikativ och har en problemlösande analysförmåga
Ämnesskicklighet
Yrkesskicklighet.
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
Meriterande
Utbildning eller kurser på avancerad nivå inom artificiell intelligens och maskininlärning.
Erfarenhet av djupinlärning (PyTorch eller TensorFlow), Transformer-modeller eller kausal AI.
Erfarenhet av att hantera elektroniska patientjournaler (t.ex. TakeCare) eller medicinska hälsoregister.
Erfarenhet av mjukvaruintegration i kliniska miljöer eller samverkan mellan akademi och sjukvård.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgiftertill fackliga representanter. Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Personligt brev, max 2 sidor långt
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap Kontakt
Karl Henrik Johansson kallej@kth.se Jobbnummer
9960735