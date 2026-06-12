Grundskollärare åk. 4-6 i Ma/No till Mellanhedsskolan
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2026-06-12
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Ref: 20261480 Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Vi på Mellanhedsskolan söker dig som är lärare med behörighet att undervisa i Matematik, No-ämnena och teknik i år 4-6.
I ditt uppdrag ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers kunskaper. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevers behov. Du ska kunna leda och organisera ditt arbete så att en trygg lärandemiljö skapas. Din undervisning är modern och kreativ och du hittar strategier för att nå varje elev och stärka denna i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 4-6 i Matematik och NO. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som lärare. Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Du har också en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med god kännedom och vana arbetar du effektivt med digitala verktyg. Som person har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och kollegor på skolan. För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du ser samarbete och lärande som vägar till utveckling samt att di trivs när du är bland elever, både i och utanför undervisning.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mellanhedsskolan är en stor skolenhet med verksamhet för F-9. Mellanheden 1 har verksamhet för årskurs F-3 medan Mellanheden 2 har verksamhet för årskurs 4-9. Skolan ligger fint beläget med närhet till grönområden och natur. Eleverna och de vuxna är organiserade i arbetslag. Klasslärare, lärare i fritidshem och elevassistenter arbetar tillsammans.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Anders Ljunggren anders.ljunggren@malmo.se +46732514919 Jobbnummer
9960747