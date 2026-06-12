Luftstridsskolan söker yrkesofficerare och reservofficerare till Linköping
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2026-06-12
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Försvarsmakten, Luftstridsskolan söker yrkesofficerare och reservofficerare för tjänstgöring på hel- och deltid i Linköping
Försvarsmakten och Luftstridsskolan står inför stora förändringar och söker dig som vill vara en del av vår tillväxtresa – med anledning av omvärldsläget och Försvarsmaktens tillväxt behöver vi dig mer än någonsin!
Kort om förbandet:
Luftstridsskolan (LSS) är Flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Vid LSS finns Flygvapnets skolor, Flygvapnets utvecklingsenhet samt Försvarsmaktens Hundtjänstenhet. LSS har en avgörande roll i utvecklingen och tillväxten av framtidens flygvapen.
Vi söker nu dig som:
är yrkesofficer men av olika anledningar valt att lämna Försvarsmakten – här finns en möjlighet att komma tillbaka och bli återanställd!
redan gått i pension men som känner att du har mer att ge i arbetslivet och kan tänka dig en återanställning. Nytt regelverk möjliggör att du kan behålla din pension och samtidigt vara tillsvidare- eller deltidsanställd inom Försvarsmakten
idag är reservofficer och är intresserad av en tillsvidare-eller deltidsanställning vid LSS
Som anställd i Försvarsmakten erbjuds du varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, fysisk träning på arbetstid och goda möjligheter till personlig utveckling. Som anställd officer vid LSS kommer du, att tillsammans med engagerade kollegor, arbeta mot förbandets uppsatta mål. Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Oavsett vilken befattning du innehar kommer du på något sätt arbeta med att stödja och skapa förutsättningar för Försvarsmaktens tillväxt och LSS utveckling.
Här finns möjlighet att avlasta i olika projekt och punktinsatser inom förbandets enheter, bidra vid utvecklingsarbete vid någon av förbandets skolor eller vara en extra resurs under tidsbegränsade uppgifter.
Vi kan erbjuda arbete inom olika militära befattningar:
Taktikofficer
Planeringsofficer
Stabsofficer/stabsbefäl
Lärare Kvalifikationer
Genomförd officersutbildning med godkända resultat (officers-, specialistofficers- eller reservofficersutbildning)
Tidigare tjänstgöring vid Försvarsmakten eller annan försvarsrelaterad verksamhet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Inneha minst B-körkort Dina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna som officer är varierande, vilket ställer krav på att du kan arbeta strukturerat och prestigelöst. Vi söker dig som har en god kommunikationsförmåga, är en lagspelare med hög samarbetsförmåga och som samtidigt är initiativrik och kan arbeta självständigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Relevant erfarenhet, vi söker en stor bredd av kompetenser
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
C Personalavdelningen tillika Personalchef, kn August Nelin nås via vx 08-788 75 00
Stf C Personalavdelningen tillika stf Personalchef, lt Jennifer Widén nås via vx 08-788 75 00
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw nås via vx 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund nåx via vx 08-788 75 00
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell nås via vx 08-788 75 00
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 08-788 75 00
SACO nås via vx 08-788 75 00 Övrig information
Befattningsnivå: Militär befattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: deltid eller heltid enligt överenskommelse
Arbetsort: Linköping
Beräknat startdatum/tillträde: Enligt överenskommelse
Vissa befattningar i Försvarsmakten ställer särskilda krav på fysisk förmåga
Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
581 98 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Kontakt
August Nelin +4687887500 Jobbnummer
9960737